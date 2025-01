Eiseskälte wurde für Flachgauerin zur Todesfalle

Zweistellige Minusgrade und orkanartiger Sturm dominierten vergangenes Wochenende in Österreichs Bergen. Gleich mehrere Alpinisten brachen ihre Tour auf den Großglockner deshalb am Samstag vorzeitig ab. Nicht so ein Bergsteiger-Paar aus Salzburg. Für eine 33-jährige Flachgauerin sollte die Besteigung des 3798 Meter hohen Berges in der Nacht auf Sonntag tödlich enden – die „Krone“ berichtete.