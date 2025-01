Knödel Manufaktur: „Insolvenz, aber haben offen“

Erste eröffnete Filiale in der Josefstadt

Die „Knödel Manufaktur“ eröffnete 2017 ihre erste Filiale in der Josefstadt und entwickelte sich rasch zu einem beliebten Lokal. 2023 expandierte Betreiber Daniel Hanjalić mit einer weiteren Filiale in Simmering. Kurz darauf folgten ein kleiner veganer Knödel-Shop in der Innenstadt sowie das Restaurant „Skadarlija“ im 11. Bezirk.