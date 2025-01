Wenn in der Klinik rund um alles passt!

„Die Betreuung im Betriebskindergarten ist an die Bedürfnisse des Personals angepasst und orientiert sich an den Dienstzeiten der Eltern in der Klinik“, erklärt Doskozil. In einer alters erweiterten Kindergartengruppe werden Schützlinge ab 1,5 Jahren bis zum Schuleintritt von zwei Pädagoginnen und einer Helferin betreut.