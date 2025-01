Crasht hier ein Freund den Ferrari von Norris?

Eine teure Angelegenheit

Wohl eben jener, der im nächsten Kapitel der Saga ins Spiel kommt. Denn nun ist ein Video aufgetaucht, dass wohl zeigt, was mit dem Ferrari passiert ist. In der kurzen Sequenz, die jetzt viral geht, sieht man den F40, der aus einer Linkskurve kommend, ins Schleudern gerät. Anschließend crasht das Auto in die Leitplanken.