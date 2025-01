Nur Norwegen besser als Österreichs Biathlon-Team

Nach Rang zwei für Fabian Müllauer im Sprint des IBU Cups in Brezno-Osrblie legt das rot-weiß-rote Team in der Mixed-Staffel am Samstag nach. In der Besetzung Lea Rothschopf (SC Kuchl), Lara Wagner (KSC), Fabian Mühlbacher und Fabian Müllauer (beide HSV Saalfelden) gibt es einen weiteren zweiten Platz zu feiern.