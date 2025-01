Schriftsteller Martin Pollack (89) gestorben

Arbeitete noch an Buch

Eines seiner bekanntesten Werke ist „Der Tote im Bunker“, in dem sich Pollack mit dem Leben und dem Mord an seinem Vater, SS-Sturmbandführer Gerhard Bast, auseinandergesetzt hat. Er sei ein Mahner gegen das Vergessen gewesen und habe neue Maßstäbe in der Erinnerungskultur gesetzt, teilte der Residenz Verlag mit.