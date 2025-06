Retzhofer Dramapreis 2025 geht an lynn t musiol

180 Bewerbungen, aus denen 25 Autorinnen und Autoren ein dreiviertel Jahr lang an ihrem Stück arbeiten, um dann von zwei Jurys anonym bewertet zu werden: lynn t musiols „Lecken 3000“ konnte beim Retzhofer Dramapreis 2025 überzeugen. Damit reiht sich musiol in eine Reihe an bekannten Preisträgern wie Christian Winkler, Ferdinand Schmalz oder Gerhild Steinbuch ein. Der seit 2003 alle zwei Jahre im Rahmen des Dramatiker:innenfestivals Graz vergebene Preis ist mit 7000 Euro dotiert, zudem wird das ausgezeichnete Stück am Wiener Burgtheater uraufgeführt.