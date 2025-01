Wenn der Weltschmerz in der Reha-Klinik landet

Reiben an der Oper

Doch schnell wird klar: Auch die Oper ist einer dieser alten, eingefahrenen Strukturen, an denen sich das Quartett (Barbara Carli, Bea Dermond, Rosi Degen-Faschinger und Gudrun Maier) reiben will. Imre Lichtenberger Bozoki hat ihnen dafür Musik fernab des Belcanto komponiert, die zwischen barocker Verzweiflung und dadaistischem Aufschrei changiert.