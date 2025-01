Gestrichener Klimabonus wäre eine Steuererhöhung

Bei den Pro-Kopf-Beiträgen lagen das Burgenland und Kärnten mit rund 253 und 240 Euro vorne. Dahinter folgten Oberösterreich (232 Euro), Niederösterreich und die Steiermark (jeweils 231 Euro). In Tirol waren es durchschnittlich 229 Euro pro Person, in Salzburg 225. Am wenigsten Geld gab es für die Bevölkerung in Vorarlberg (195 Euro) und Wien (150 Euro).