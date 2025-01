Gall startet bei Tour de France & Tour of the Alps

Gall, der bei den Franzosen noch bis 2026 unter Vertrag steht, will als Kapitän bei der Tour de France (5. bis 27. Juli) wieder um Topergebnisse mitkämpfen. Der Königsetappen-Sieger und Gesamt-Achte von 2023 belegte im vergangenen Jahr den 14. Platz in der Gesamtwertung. Als Vorbereitung sind neben der UAE Tour auch Paris-Nizza (9. bis 16. März), die Tour of the Alps (21. bis 25. April), wo sich Gall besonders auf die letzten beiden Etappen in der Heimat freut, und das Critérium du Dauphiné (8. bis 15. Juni) geplant.