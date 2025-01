Scheidung von Johnson geschieht „zum eigenen Wohl“

Die Prominente hat ihre Trennung am 14. Jänner bekannt gegeben und als „eine schmerzhafte Situation“ bezeichnet. Simpson verriet in einem Gespräch mit „People“: „Eric und ich leben getrennt und meistern eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe. Unsere Kinder stehen an erster Stelle und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist.“