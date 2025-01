Pensionist verirrte sich bei Spaziergang im Wald

Suchaktion nach einem verirrten Pensionisten am Mittwochabend in Niederösterreich: Der 84-Jährige hatte im Zuge eines Spaziergangs im Wald die Orientierung verloren und konnte seinen Pkw nicht mehr finden. Via Handy rief der Mann einen Bekannten an, der die Rettungskette in Gang setzte. Keine Minute zu früh …