Feuerwehrtaucher holte Katze aus Wasserkraftwerk

Eine kleine Katze hatte im südsteirischen Ehrenhausen am Dienstagnachmittag einen großen Schutzengel: Sie saß auf der Staumauer eines Wasserkraftwerks fest und konnte sich selbst nicht mehr in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr Obervogau rückte mit einem siebenköpfigen Team aus – Feuerwehrtaucher Martin Gluschitsch bewies sich schließlich als Retter in der Not.