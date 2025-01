„Keine Schwäche“: Zverev fokussiert Richtung Titel

So kann’s weitergehen. In der Night Session von Melbourne kam der als Nummer zwei gesetzte Zverev mühelos weiter. Der Deutsche, der seine Jagd auf seinen überfälligen ersten Grand-Slam-Titel in Runde drei fortsetzt, ließ dem Spanier Pedro Martinez beim 6:1, 6:4, 6:1 keine Chance. Zuvor hatte Zverev zum Auftakt den Franzosen Lucas Pouille souverän in drei Sätzen besiegt.