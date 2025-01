„Das, was ich liebe, habe ich erneut verloren“

Doch was war passiert? „Während eines Trainingslaufs in Beaver Creek Anfang Dezember habe ich mir mein Knie verdreht. Zu diesem Zeitpunkt vermuteten wir, dass mein vor zwölf Monaten operiertes Kreuzband etwas gereizt wurde“, schildert Arvidsson. Dennoch ging er sowohl in Beaver Creek als auch in Gröden an den Start. In Gröden schaffte er als 23. immerhin den Sprung in die Punkteränge.