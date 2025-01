Wilder Sturz in Wengen: „Hätte ich nie gedacht!“

Das weitere Programm

Am Mittwoch (12.30 Uhr) steht in Wengen ein weiterer Trainingslauf auf dem Programm, am Donnerstag wartet ein Ruhetag. Am Freitag startet das Wochenende mit einem Super-G, ehe am Samstag das traditionelle Lauberhornrennen über die Bühne geht. Ein Slalom ist am Sonntag angesetzt.