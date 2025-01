Klima-Vollbremsung | Rekordverdächtig

Klima-Vollbremsung. Auto statt Öffi? Keine Limits beim Bodenverbrauch? Weniger oder keine Förderung für den Tausch von Öl- und Gasheizungen? Bei den Umwelt- und Klimaschützern schrillen angesichts sich abzeichnender Maßnahmen unter Blau-Schwarz alle Alarmglocken. Die – wahrscheinliche – künftige FPÖ-ÖVP-Regierung muss hart sparen – und beide Parteien zeigen gleichzeitig wenig Interesse an Klimaschutz-Maßnahmen. Also dürfte genau in diesem Bereich der Sparstift angesetzt werden. Sogar das Klimaticket, das bereits von mehr als 300.000 Österreichern für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln genützt wird, scheint bedroht zu sein. Greenpeace und Co. orten eine „Vollbremsung beim Klimaschutz“. Dabei dürfte Blau-Schwarz andererseits sogar Gas geben: Auf Autobahnen – zumindest auf ausgewählten Abschnitten – könnte das Tempolimit auf 150 Stundenkilometer erhöht werden…