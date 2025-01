Prozess: 29-Jähriger starb nach Faustschlag

Im Wiener Landl muss sich ein 40-Jähriger wegen einer Reihe von Gewalttaten vor einem Schöffengericht verantworten. Die Letzte im August 2024 endete am Wiener Westbahnhof fatal: Ein 29-Jähriger starb nach einem Faustschlag an einer Hirnblutung. Der Angeklagte schiebt die Schuld in diesem Fall aber von sich.