Wien: 30-Jähriger erlag Verletzungen nach Angriff

Der Verdächtige war am 19. August gegen 4.30 Uhr in eine Verabredung des 30-Jährigen mit einem Freund beim Westbahnhof geplatzt. Im Zuge dessen versetzte er seinem Opfer derart wuchtige Schläge ins Gesicht, dass der 30-Jährige in der Folge mit massiven Atemproblemen zu kämpfen hatte und schwer verletzt am Europaplatz liegend zurückblieb.