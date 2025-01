Carport mit 16 Fahrzeugen in Brand: Großeinsatz

Feuerwache bis in die Morgenstunden

Neben der Hitze des Feuers machte den Einsatzkräften aber auch die klirrende Kälte der Umgebung zu schaffen: Bei minus zehn Grad froren sämtliche wasserführende Armaturen ein, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete. Der Großeinsatz dauerte nach den erfolgreichen Löscharbeiten bis in die Morgenstunden an, erst dann konnte die Feuerwache beendet werden.