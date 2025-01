In Europa ist die Zeit der neuen Pakte angebrochen

Vorprojekt aus aktuellem Anlass

Noch bevor das eigentliche Programm der „Neuen Pakte“ in Angriff genommen wird, hat sich aus aktuellem Anlass eine Produktion quasi hineingedrängt. Nach vielen Jahren versucht sich das Team wieder an einer improvisierten Sitcom. Das Konzept zu „Gas Toni. Ein Familienbetrieb am Kipppunkt“ stammt von Lorenz Kabas und Jacob Banigan. Die erste Staffel soll am 23. Jänner im Quartier Theater im Bahnhof an den Start gehen und bis Ende April erkunden, wie in einem fiktiven Installationsbetrieb linkes und rechtes Gedankengut miteinander oder nebeneinander existieren können.