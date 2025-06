Universität Mozarteum hat eine neue Rektorin

Aktuell ist Wimmer Professorin für Musik- und Kunstvermittlung sowie seit 2020 Vizerektorin für Lehre, Internationales, Nachhaltigkeit, Gender und Diversität an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Sie studierte Musikwissenschaft, Publizistik und Kulturmanagement, promovierte in Musikpädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und arbeitete viele Jahre im Konzertwesen und in der Kulturellen Bildung.