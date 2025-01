Pech bei Rennen, Glück in der Liebe für Skistar

Für letztere Ski-Dame klappte es auf der Piste nicht, sie stürzte. Immerhin in Sachen Liebe läuft’s rund: Nach der Blitz-Scheidung von Sportmanager Marcus Höfl vergangene Woche, kann die 40-Jährige nun in einen neuen Lebensabschnitt düsen. Und das schon mit einem neuen Mann an ihrer Seite: „MS Europa 2“-Hotel-Manager Johann Schrempf hat das Herz der Deutschen erobert.