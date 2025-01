Finanzminister Mayr auf heikler Mission in Brüssel

Endgültige Frist am 30. Jänner

Der Zeitplan: In einem nächsten Schritt wird die Kommission dem Rat der Minister eine Empfehlung geben. Es ist dann Sache des Rates zu entscheiden, ob ein Defizitverfahren eröffnet würde oder nicht. Die gesamte EU-Kommission tagt jeden Mittwoch in Brüssel. Morgen könnte also bereits über die Empfehlung entschieden werden. Die endgültige Frist für Österreich ist laut dem Kommissions-Sprecher der 30. Jänner. Natürlich würden diese Fragen normalerweise beim Rat der Wirtschafts- und Finanzminister entschieden, der das nächste Mal am 21. Jänner in Brüssel tagt.