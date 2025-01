Nächtliche Suche nach Senior bei minus zehn Grad

Gegen 20.15 Uhr am Montagabend hatten Angehörige den 80-jährigen Einheimischen als vermisst gemeldet. Der Pensionist hatte am Nachmittag seine Wohnung in Kolsassberg (Bezirk Innsbruck-Land) verlassen. Zurückgekehrt war er nicht mehr. Erreichbar war er auch nicht.