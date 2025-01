Katzer: „Gibt reges Interesse an unseren Spielern“

Rapid hat am Montag die erste Trainingseinheit auf Rasen in diesem Jahr absolviert – mit einem Kader, in dem es bis zum ersten Pflichtspiel in knapp vier Wochen wohl weniger Änderungen geben wird als noch vor einigen Wochen vermutet. Geschäftsführer Sport Markus Katzer kündigte an, in der Wintertransferzeit keinen Schlüsselspieler verkaufen zu wollen. „Unsere Intention ist, dass wir gar keinen Stammspieler abgeben“, erklärte der Wiener. Das Interesse sei allerdings durchaus groß ...