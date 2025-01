Russische Hacker nehmen Italiens Banken ins Visier

Zuletzt wurden in Italien wiederholt Fälle von Hackerangriffen auf wichtige Datenbanken gemeldet. Ende Dezember wurde eine Attacke auf die IT-Systeme der beiden Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa verübt. Die Internet-Seite, auf denen Starts und Landungen verfolgt werden können, war nicht mehr abrufbar, der Flugbetrieb an sich lief aber weiter normal. Italien will hart gegen Cyberkriminalität durchgreifen. Die Befugnisse der nationalen Behörde zur Bekämpfung von Cyberkriminalität sollen ausgeweitet werden.