Ein Motor-Abend ganz im Zeichen der Champions

Eng schaute vor Saisonstart auch vorbei

Am Rande der Ehrung, die von TV-Kommentator Andreas Gröbl („Das ist wie ein Klassentreffen hier“) moderiert wurde, zeigten sich auch die Lokalmatadoren vom Ambiente begeistert. „Im Vorjahr war die Veranstaltung unter der Woche in Wien. Ich musste am nächsten Tag in die Schule“, freute sich der zweifache Junioren-Staatsmeister im Motorrad-Trial, Simon Hofer, aus Bramberg über die Heimveranstaltung. BMW-Werksfahrer Philipp Eng schaute als Gratulant vor dem Abflug in die USA zum Saisonstart ebenso vorbei und schmunzelte: „Als ich noch Kart gefahren bin, mit 10 oder so, war die Gala mal in Salzburg. Eine coole Sache, dass sie wieder hier ist.“