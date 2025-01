Sarahs Ziel? Nach nur vier Spielen zum Titel

In der Steiermark kann sich Schicher fast unsterblich machen. „Bislang hab ich erst ein Spiel gemacht“, grinst Sarah. Das wurde gegen Wels gewonnen. Am Sonntag steigt im Sportpark, wo das Finalturnier am 18./19. Jänner im Cup steigt, die Generalprobe gegen UBSC-DBBC Graz (12 Uhr). Gewinnt Leader UBI im Derby und holt dann zwei Siege im Cup, hat es Schicher mit UBI in nur vier Spielen zum Titel geschafft. Anfang Februar geht’s für Sarah noch zum A-Team, dann retour nach Australien.