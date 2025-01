„Herzoginnen“ mit fürstlicher Verstärkung

Noch besser weiß das Sigi Koizar. Das österreichische Damenbasketball-Aushängeschild – das in seiner Zeit in Russland auch EuroCup-Erfahrung sammelte – unterschrieb nämlich nicht wie Allesch bis Saisonende, sondern vorerst nur fürs Cup-Final-Four-Wochenende. Die Aufgabe liegt also auf der Hand. „Ich freue mich darauf im Duchess-Dress um den Titel kämpfen zu dürfen“, brennt die 1,73-m-große Aufbauspielerin darauf ihre Sammlung zu erweitern. In der unter anderem der Pokal der Europameisterschaft der kleinen Länder wartet.