Bei dieser Ski-WM räumt Österreich alles ab

Überragender zweiter Durchgang

Seine größten Erfolge vor dem Coup in Jasna war Bronze im Riesentorlauf bei den Olympischen Winterspielen der Gehörlosensportlern 2015 in Magnitogorsk (Russland) und zweimal Silber in den Speeddisziplinen bei der Weltmeisterschaft 2017 in Innerkrems. Jetzt hat er sich seinen großen Traum vom ersten Gold erfüllt. Wie bei vielen anderen Skifahrern war der Weg dorthin von schweren Knieverletzungen begleitet. Aber der 35-Jährige blieb immer dran und wurde jetzt belohnt. Nach Platz zwei im ersten Durchgang trumpfte er im Finale ganz groß auf, nahm dem zur Halbzeit führenden Italiener Loranzi über eine Sekunde ab.