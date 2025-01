„War ich nicht deutlich?“ Pep attackiert Reporter

„Hör mal, war ich nicht deutlich?“

Als ein Journalist dennoch nachfragte, verlor der Spanier sogar kurz seine Beherrschung. „Hör mal, war ich in meiner Antwort nicht deutlich? Come on. Ich war deutlich, ich werde nichts sagen. Er ist Spieler eines anderen Vereins, dazu kann ich nichts sagen“, so der ehemalige Bayern-Trainer.