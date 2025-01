Das ist ein 0:6-Debakel gegen unseren Ski-Erzfeind

... doch ausgerechnet knapp vier Wochen vor der WM in Saalbach herrscht Alarmstufe Rot. Vor allem bei den Herren, die vor dem heutigen Slalom in Adelboden in der drittlängsten Sieglosserie der Geschichte stecken. Ein Blick auf die aktuellen Stände verdeutlicht die triste Situation. Lediglich Vincent Kriechmayr liegt im Super-G-Ranking auf Platz drei, im Nationencup kämpft Österreich mit Frankreich um den dritten Platz – in allen sechs Weltcups hat die Schweiz die Nase vorn. Ein 0:6-Debakel gegen unseren Ski-Erzfeind!