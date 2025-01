Herren-Slalom in Madonna di Campiglio ab 17.45 Uhr

Kristoffersen in Madonna schon dreimal erfolgreich

Slalom-Sieger in diesem Winter waren bisher der Franzose Clement Noel (in Levi und Gurgl), Henrik Kristoffersen (Val d‘Isere) und Timon Haugan (Alta Badia). Im Slalom-Weltcup liegt aktuell der Norweger Kristoffersen voran. Der Slalom-Weltmeister hat in Madonna bereits 2015, 2016 und 2020 gewonnen und war zweimal Zweiter. Bester Österreicher in dieser Saison ist Manuel Feller, der Kugel-Gewinner der Vorsaison. Der Tiroler war in Val d‘Isere als Vierter nur sechs Hundertstelsekunden vom Treppchen entfernt, zudem in Alta Badia Siebenter.