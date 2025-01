Murtal: Lkw-Fahrer (63) aus Kabine geschleudert

Der Steirer war mit einem Lkw, beladen mit Rundholzstämmen, zu einem Sägewerk in Weißkirchen gekommen, um diese dort abzuladen. Dafür nutzte er den am Zugfahrzeug montierten Kran, gesichert durch hydraulische Stützen. Aus ungeklärter Ursachen rutsche jedoch einer dieser Stützen weg, was einen heftigen Ruck auslöste.