Obdachloser sticht im Zorn auf Freund in NÖ ein

Täter in Korneuburg in Haft

Der Täter floh nach dem brutalen Angriff, konnte aber von der Polizei im Zuge einer sofort eingeleiteten Alarmfahndung in der Nähe des Tatortes geschnappt werden. Hintergründe und Motiv sind derzeit noch unklar. Der 27-Jährige ist in Haft und zeigt sich zu den Mordversuchsvorwürfen zum Teil geständig.