Mit Pkw in Gegenverkehr gerutscht: ein Verletzter!

Beide Autos sind Schrott

Beide Fahrzeuge wurden gegen die Leitschiene gedrückt. Der 31-Jährige zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen an der Wirbelsäule zu. „Der deutsche Lenker und seine drei Insassen blieben unverletzt“, so die Exekutive. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.