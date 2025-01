Panikattacken bei Hunden: Kauprodukte im Visier

Kauknochen der Marke „Barkoo“ sind auch in Österreich im „Zooplus“-Onlineshop erhältlich. In Dänemark rief der Hersteller Chrisco kürzlich vorsorglich bestimmte Kauprodukte für Hunde zurück, die in verschiedenen Märkten im ganzen Land verkauft worden seien. Hintergrund seien Berichte über Verhaltensänderungen bei Hunden, die die Produkte fraßen, hieß es.