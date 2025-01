Neue Aussagen: Darum schoss Jägerin auf Soldaten!

Es ist ein lauer Septemberabend, als eine 68-jährige Kärntnerin auf ihrem Hochsitz auf ihrem eigenen Grundstück in einem Wald bei Friesach das Wild beobachtet. Doch statt Hasen und Rehe sieht sie zunächst seltsame Lichtzeichen, dann Männer in Tarnanzügen, die in wenigen Metern Entfernung am Zaun stehen. Was in den Minuten danach geschehen ist, darüber gibt es verschiedene Versionen – die aber ein Bild ergeben, wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt.