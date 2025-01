Mehr Babys sind nicht die Lösung für die Capitals

Dessen Truppe in der Fremde befreiter auftritt, „in Wien wollen wir etwas Besonderes liefern, das hemmt anscheinend“. Das 4:1 in Salzburg war der zehnte Auswärtssieg in 17 Spielen, daheim gab es erst vier Erfolge. Sonntag wartet Graz – die fünfte Partie in neun Tagen, weshalb die Cracks am Samstag frei hatten.