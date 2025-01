Skipiste am Rossfeld wurde über Nacht zerstört

Der Schock war groß: Die Liftbetreiber des kleinen Skigebietes am Rossfeld in Berchtesgaden standen heute vor einer verwüsteten Piste. Die Polizei Berchtesgaden ließ ausrichten: „Unbekannte Personen fuhren mit einem, noch nicht bekannten, Fahrzeug auf die dortige Piste. Dadurch wurde die Piste beschädigt, dass diese in aufwendiger Arbeit wieder hergerichtet werden musste.“