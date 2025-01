Apple, Nvidia und Microsoft bei Börsenwert führend

Beim weltweiten Ranking der Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert spielen die USA in einer eigenen Liga: 62 der 100 teuersten Firmen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, berichtete am Freitag das US-Beratungsunternehmen EY. Unter den Top 10 findet sich kein einziges europäisches Unternehmen.