(Fast) keine wollte den ersten Bikini vorführen

Der Bikini war zwar ein Publicityerfolg, ein Verkaufsschlager wurde er jedoch nicht – noch nicht. An den meisten Stränden am Mittelmeer wurde das Tragen verboten, Réards Bikini war einfach zu frivol für die damalige Zeit. Und auch die Frauen nahmen den Bikini noch nicht an, zumindest noch nicht in dieser gewagten Version. Zwar kamen zeitgleich auch in den USA Zweiteiler für den Strand auf, doch ähnelten diese Modelle in keiner Weise dem Mini-Bikini, den die Stripperin Micheline Bernardini vorgestellt hatte.