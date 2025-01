Wenn KI künftig unsere Entscheidungen manipuliert

Forscher schlagen Alarm: In naher Zukunft könnten KI-Assistenten unsere Entscheidungsfindung bereits im Frühstadium vorhersagen und diese sich entwickelnden „Absichten“ in Echtzeit an Unternehmen verkaufen, die den Bedarf decken können – noch bevor wir uns entschieden haben. Sie sprechen von einem „lukrativen, aber beunruhigenden neuen Markt für digitale Absichtssignale“, auf dem Kauf- ebenso wie Wahlentscheidungen gehandelt werden. Tech-Giganten wie OpenAI und Nvidia arbeiten bereits darauf hin.