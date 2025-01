Neues KI-Tool soll den Buchmarkt revolutionieren

Experte: Kein Grund für Alarmstimmung

Sollte eine Entwicklung „more of the same“ sein – also mehr vom Gleichen – könnte das sogar den Bedürfnissen der Leserinnen und Lesern entsprechen. Die Studie „Buchkäufer – quo vadis?“ des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) kam 2018 unter anderem zu dem Ergebnis, dass Menschen am Buchmarkt keine ausreichende Orientierung finden, der Austausch über Bücher fehle. Anders als etwa beliebte Netflix-Serien gebe es kaum Buchtitel, über die viele reden, erklärt Bläsi.