Not-Fallschirm hätte vier Leben retten können

Vier Menschen starben an jenem 2. November 2023, als ein Kleinflugzeug der Marke Cirrus in den bewaldeten Berghängen nahe Tamsweg zerschellte. Der Flieger war von Zagreb aus nach Salzburg unterwegs – und geriet im Lungau in einen Föhnsturm mit Nebel. „Die Insassen hatten aufgrund der hohen Aufprallkräfte keinerlei Überlebenschancen“, heißt es im 66-seitigen Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes.