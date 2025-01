Zehnmal um den Erdball mit den jungen Sternsingern

Insgesamt 37 Millionen Euro gesammelt

Seit 1954 wird die Hilfsaktion von der Katholischen Jungschar getragen und bewegt heute rund 85.000 Kinder und Jugendliche. Seit den Anfängen wurden allein in Tirol 37 Millionen Euro für Menschen in ärmeren Ländern gesammelt. In Tirol schwärmen jedes Jahr rund 10.000 Sternsinger aus. Österreichweit legen die Sternsinger gemeinsam geschätzt 420.000 Kilometer zurück und umrunden damit zehnmal die Erde.