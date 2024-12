Airbus von Wien nach Brünn umgeleitet

Der Airbus hob am Montag um 19.38 Uhr vom Flughafen Riga (Lettland) ab und flog auf südwestlichem Kurs über Polen und Tschechien. Bei Olmütz (Tschechien) begann die Maschine den Sinkflug in Richtung Wien. Dort kam sie jedoch nie an. Wie das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ am Dienstag online berichtete, hatten die Piloten zweimal erfolglos versucht, zu landen. Die Maschine habe sich nicht auf der Pistenachse, sondern daneben befunden.