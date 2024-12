Blinken im Gepäckfach: AUA-Maschine muss umdrehen

Am Sonntagvormittag war die Welt für 303 Urlauber aus Österreich und anderen EU-Ländern noch in Ordnung. Planmäßig startete der Flug vom Ferienparadies Mauritius in Richtung Wien. Nach mehr als einer Stunde brach laut Augenzeugen in der letzten Reihe plötzlich Panik aus. Nach Aussagen der Flugzeug-Crew begann ein Licht zu flackern und fiel dann komplett aus. Das AUA-Personal schickte daraufhin alle Passagiere der hinteren fünf Reihen weg und begab sich in der Boeing 777 auf Spurensuche.