Klopp: „Größter Gesichtsverlust der Geschichte“

„Wie in der Waldorfschule“

„Es ist jetzt bei uns nicht so, dass es zugeht wie in der Waldorfschule, dass wir ständig einen Schulkreis nach dem anderen machen.“ ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick darüber, dass er mit den EM-Kandidaten in Kontakt sei, aber nicht wöchentlich Telefonate mit ihnen führe.